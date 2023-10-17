Bir kilogramdan fazla uyuşturucu maddeyle suçüstü yakaladılar | Video
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; bir uyuşturucu madde satıcısını bir kilogramdan fazla uyuşturucu maddeyle suçüstü yakaladı.
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