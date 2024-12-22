Bi’tık çetesine eş zamanlı operasyon: 47 gözaltı | Video
Ankara Batı Başsavcılığı’nın 3 aydır yürüttüğü özel soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara, İstanbul ve Adana başta olmak üzere toplam 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 47 kişiyi gözaltına aldı.
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