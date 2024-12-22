Video Yaşam Bi’tık çetesine eş zamanlı operasyon: 47 gözaltı | Video
Bi’tık çetesine eş zamanlı operasyon: 47 gözaltı | Video

Bi’tık çetesine eş zamanlı operasyon: 47 gözaltı | Video

22.12.2024 | 14:12

Ankara Batı Başsavcılığı’nın 3 aydır yürüttüğü özel soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara, İstanbul ve Adana başta olmak üzere toplam 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 47 kişiyi gözaltına aldı.

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Alınan bilgilere göre, dolandırıcılar sosyal medyada oluşturdukları platformlar üzerinden mağdurları dolandırdılar. Para kazandırmak için önce para isteyen dolandırıcılar, yalan yorumlarla, para kazandığını söyleyen kişiler üzerinden algı oluşturdular. İkna ederek kandırdıkları mağdurlardan elde edilen paralar, farklı hesaplara yatırılarak "girdap" isimli yöntemle aklandı. Bu şekilde dolandırıcılık yapan Bi'tık çetesine, Ankara Batı Başsavcılığı ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evine baskın yapılan dolandırıcılık zanlıları, yakalanarak Ankara'ya getirildi. Yapılan aramalarda cep telefonlarına, dijital materyallere ve telefon hatlarına el konuldu. Şüphelilerin dolandırıcılıkla elde ettikleri paraları ATM'lerden çekme anları kameralardan tespit edildi.
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