Video Yaşam Boşanmak üzere olduğu eşini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi! Katilin ilk ifadesine SABAH ulaştı | Video
Boşanmak üzere olduğu eşini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi! Katilin ilk ifadesine SABAH ulaştı | Video

Boşanmak üzere olduğu eşini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi! Katilin ilk ifadesine SABAH ulaştı | Video

02.08.2025 | 17:02

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Sinem Topaloğlu’nu silahla vurarak öldüren ve olaya müdahale etmek isteyen mahalle bekçisi Emrah Erata'yı bacağından yaralayan Ali Eren Somun, olaydan sonra kaçtığı Sinop’ta çadır kurarken polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınarak Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Eren Somun'un ilk ifadesine SABAH ulaştı.

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CInayet zanlısı emniyetteki ifadesinde, "2 yıl önce evlendik. Eşim düğünümüzde takılan altınlardan dedesinin borcu olduğu için 170 gram altını ona verdi.O zamanlarda altın meselesinden tartışma yaşadık. Sonra eşim benden ayrılmak istedi. Ailelerimiz ayrılmayalım diye çok müdahale verdi. Sinem, gemi kaptanlığı kursuna gitti, staj yaptı, yine de ona karışmadım. Motosikletimi benden istedi. Ardından 2 ay önce boşanmak istedi. Onunla bu meseleyi çok konuştuk, ama geri vites atmadı. Anlaşmalı boşanmaya da kabul etmedi. Kendisi benimle boşanmak için dava açtı. Bende o gece onunla konuşmak için evine gittim. Arkadaşı ile yemek yedikten sonra geldiği söyledi. Boşanma davasını neden açtın diye konuşurken, kendimi tutamadım, onu öldürdüm. Kendimden geçmiştim, pişmanım" dedi.

"PANİK HALİNDEYİM"

Olay sonrası motosikletiyle Sinop'a kaçtığını ifade eden Somun, "Olaydan sonra çok korktum. Motosikletime binip,oradan uzaklaştım.Kendimi Sinop'ta buldum. Panik halindeydim. Çok pişmanım" dedi.

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