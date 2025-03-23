Böyle hırsızlık görülmedi! Kendi aracını çaldı | Video
Bursa'da bir kişi, parası olmadığı için tamirciye bıraktığı aracını çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, bir tamirci dükkanının önünde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi, aracını tamirci dükkanına bıraktı. Tamirci ise, aracı tamir ettikten sonra dükkanın önüne park etti. Sabah dükkana gelen tamirci, müşterisinin aracını göremeyince panikleyerek güvenlik kameralarını izledi.
KENDİ ARACINI ÇALDI
İlgin olay, güvenlik kamerasından çözüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracın sahibinin yedek anahtar ile aracı açtığı, daha sonra da çalıştırarak çevreden uzaklaştığı görüldü.
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