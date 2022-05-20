Bu kadarına pes! Uyuşturucu yetiştirmek için böbreğini sattı | Video

Son dakika bilgisine göre Uyuşturucu taciri öyle bir şey yaptıki bu kadar olmaz dedirtti. Almanya’da öğrendiği kök kenevir yetiştiriciliği hayata geçirmek isteyen M.Y., İran’a giderek böbreğini sattı. Türkiye’ye sermaye ile dönen M.Y. ilk işi villa kiralamak oldu. İnşaat işçisi ve elektrik ustasını yanına alarak villayı kök kenevir yetiştirme merkezine dönüştürdü. Narkotik ekipleri, uyuşturucu tacirinin hayali olan villaya düzenlediği operasyonda 470 adet hint kenevir bitkisi ele geçirdi.

Son dakika haberleri... Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Çankaya İlçesi Çayyolu mahallesinde 3 katlı bir villada esrar yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Narkotik ekiplerinin villalaya düzenlediği operasyonda 470 adet kök esrar maddesi elde etmeye elverişli 'Hint Keneviri Bitkisi' ve bu bitkiyi yetiştirmede kullanan düzenekler ele geçirirken M.Y, İ.A ve M.A.Y isimli uyuşturucu tacirleri gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU UĞRUNA BÖBREĞİNİ SATTI

Narkotik ekiplerinin soruşturmasında M.Y. isimli uyuşturucu tacirinin Almanya'da kenevir yetiştiriciliği öğrendiği ve maliyeti fazla olmasından dolayı İran'a gidip böbreğini sattığı ortaya çıktı.

İNŞAAT İŞÇİSİNE DÜZENEK YAPTIRDI

Türkiye'ye kesin dönüş yapan ve böbreğini satarak para tedarik eden M.Y. ilk işi villa kiralamak oldu.

M.Y. yanına bir inşaat işçisi ve elektrikçi alarak villanın her noktasında kök kenevir yetiştirmek için özel olarak düzenek hazırladıkları tespit edildi. Şüpheliler M.Y, İ.A ve M.A.Y hakkında uyuşturucu ticareti yapma suçlarından işlem yapıldı.