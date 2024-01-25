Bursa'da eğlence mekanına silahlı saldırı! İsmi kadar kurşun sıktılar | Video
Bursa'da 6.45 isimli eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi. Otomobille gelen saldırganlar eğlence mekanına doğru arka arkaya tetiğe basarken, şans eseri kurşunların sıyırdığı vatandaşlar yara almadan kurtuldu.
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