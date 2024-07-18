Bursa'da elektrik faciası...Ölüme böyle gitti

Bursa'da patlayan su borusunu tamir etmek isterken yan taraftaki istasyonun tellerine dokununca akıma kapılan 43 yaşındaki bir çocuk babası hayatını kaybetti. Ondan geriye, olay yerine giderken son görüntüleri kaldı.