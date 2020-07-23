Video Yaşam Bursa'da intihar edeceğini söyleyerek ormana giren kadının açıklamaları şoke etti | Video

Bursa'da intihar edeceğini söyleyerek ormana giren kadının açıklamaları şoke etti | Video

Bursa'da intihar edeceğini söyleyerek ormana giren kadının açıklamaları şoke etti | Video
23.07.2020 | 10:09

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Bursa Uludağ'da, ormanlık alanda sinirlendiği arkadaşlarına yanlarından ayrılıp, intihar mesajları gönderen Sevilay Öztürk (37), 3 saat sonra ortaya çıkıp, kendisini arayan ekiplere, "Siz beni sabahtan beri arıyordunuz ama ben daha yukarıdaydım, orada defineciler var. Vatandaşlık görevimi yapmak için indim, yoksa siz beni bulamazdınız. Gidip, definecileri yakalayalım" dedi.

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Bursa'da Sevilay Öztürk, arkadaşlarıyla şehir manzarası izlemek için Zeyniler köyü yoluna çıktı. Ancak bir süre sonra arkadaşlarıyla tartıştı. Sinirlenen Sevilay Öztürk, ağaçların arasında yürüyerek, gözden kayboldu. Ardından da arkadaşlarının cep telefonuna 'intihar' edeceğini bildiren mesajlar gönderdi. Paniğe kapılan arkadaşlar da durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, AFAD ekipleri ile arama çalışması başlattı. Gece karanlığına rağmen ormanlık alanı karış karış arayan ekipler, 3 saat sonunda çalışmalarına ara verdi. Bu sırada ekiplerin yanına gelen Sevilay Öztürk, "Siz beni sabahtan beri arıyordunuz ama ben daha yukarıdaydım, orada defineciler var. Vatandaşlık görevimi yapmak için indim, yoksa siz beni bulamazdınız. Gidip, definecileri yakalayalım" dedi.


Rahat tavırları ekipleri şaşkınlığa uğratan Öztürk, güçlükle ikna edilerek, polis merkezine götürüldü. Sevilay Öztürk, yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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