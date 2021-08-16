Video Yaşam Bursa'da köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Bursa'da köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Bursa'da köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
16.08.2021 | 08:40

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde anne ve babasının gezmeye götürdüğü 2 yaşındaki Zeliha makarnacı, köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi, Yenice Mahallesi, Abbasağa Sokakt'a meydana geldi. İbrahim (32) ve Hatice Makarnacı (27) çifti, kızları Zeliha ile birlikte sokakta yürürken, bu sırada bir kişinin yanında bulunan köpeğin saldırısına uğradı. İsmi henüz öğrenilemeyen sahibinin yanından bir anda koşmaya başlayan köpek, Makarnacı çiftinin kızı Zeliha'ya saldırdı. Baba İbrahim Makarnacı kızını köpeğin dişlerinin arasında güçlükle kurtardı. Talihsiz çocuk yüzünden ve boynundan yaralandı. Ailesi kanlar içinde kalan çocuğunu özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan tetkiklerde çocuğun burnunda kırıklar oluştuğu ortaya çıktı. Köpeğin sahibine tepki gösteren öfkeli baba İbrahim Makarnacı, "Köpek sahibinin yanında saldırdı. Bir köpeği zapdedemedi. Şikayetçi olacağım." dedi. Yaralı çocuk tedavinin ardından taburcu edildi.

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