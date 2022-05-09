Bursa'da küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralarda | Video

Bursa'da aracın arka camından sarkarak tehlike hareketler yapan çocuğu görenlerin yüreklerini ağıza getirdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin arka camını açarak tehlikeli hareketler yapan çocuğu görenlerin yüreği ağıza geldi. Vatandaşlar sürücüyü uyarmasına rağmen otomobil sürücüsünün umursamaz tavrı ise 'pes' dedirtti.