Bursa'daki deprem anı kamerada!

Bursa'da öğle saatlerinde 4.0 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Nilüfer ilçesindeki deprem özellikle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki hasta yakınları arasında paniğe yol açtı. Deprem anı bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.