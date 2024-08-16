Burukiler aşiretinin düğününde geline 3 kilo altın damada 12 milyon TL takı takıldı | Video
Van’da Burukiler aşiretinin görkemli düğün töreninde geline 3 kilo altın, damada 12 milyon TL takı takıldı. 7 bin kişinin katıldığı düğünde 100’e yakın küçükbaş hayvan kesildi.
15 KİŞİ PARALARI SAYDI
4 saat süren takı sonunda damada 12 milyon TL nakit, geline ise 3 kilo altın takılırken, masaya konulan paraları ise 15 kişi saydı. Düğün töreni sonunda açıklamada bulunan toy büyüğü Yasin Ertaş ve Yunus Demirel, düğüne katılım sağlayan herkese teşekkür ettiler. Düğüne gösterilen rağbetin birlik ve beraberlik açısından önemli olduğuna değinen Ertaş ve Demirel, gelin ve damada bir ömür mutluluklar dilediler.
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