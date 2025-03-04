Büyükçekmece’de otobüs yangını | Video 04.03.2025 | 09:31 İstanbul Büyükçekmece’de sabah saat 06.10 surlarında park halindeki bir İETT otobüsü yandı. Yangın itfaiye müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken çıkış nedeninin yapılacak inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın saat 06.10 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Muratçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre park halindeki İETT otobüsünden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Dumanlar kısa sürede aleve dönüştü. Otobüsü kaplayan yangını olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.