Video Yaşam Büyükçekmece’de otobüs yangını | Video
Büyükçekmece’de otobüs yangını | Video

Büyükçekmece’de otobüs yangını | Video

04.03.2025 | 09:31

İstanbul Büyükçekmece’de sabah saat 06.10 surlarında park halindeki bir İETT otobüsü yandı. Yangın itfaiye müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken çıkış nedeninin yapılacak inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.

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Yangın saat 06.10 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Muratçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre park halindeki İETT otobüsünden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Dumanlar kısa sürede aleve dönüştü. Otobüsü kaplayan yangını olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.
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