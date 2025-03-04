Büyükçekmece’de otobüs yangını | Video
İstanbul Büyükçekmece’de sabah saat 06.10 surlarında park halindeki bir İETT otobüsü yandı. Yangın itfaiye müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken çıkış nedeninin yapılacak inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.
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