Çalıntı araçlara satıyordu! Kaçak motorlarla suçüstü yakalandı
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İstanbul’da yurt dışından kaçak yollarla getirdiği araç motorlarını çalıntı araçlar için satan bir kişi yakalandı. Çok sayıda kaçak ve çalıntı motor ele geçirildi.