Video Yaşam Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı | Video
Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı | Video

Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı | Video

29.12.2022 | 16:03

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ÇANAKKALE'de polis ekiplerince yapılan operasyonda, yabancı uyruklu 14 kadına fuhuş yaptıran 5 şüpheli yakalandı.

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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından yurt dışından getirilen kadınlara fuhuş yaptıran çeteyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, 26 Aralık'ta Çanakkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda N.E., Ü.G., A.G., Ş.E., ve B.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin, Orta Asya ve Afrika uyruklu 14 kadını sosyal medyada yer alan fuhuş ilanları üzerinden ulaşan erkek müşterilere pazarladıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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