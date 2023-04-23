Canını hiçe sayarak girdiği ağır hasarlı binanın penceresinden düştü | Video 23.04.2023 | 09:22 Elazığ’da depremde ağır hasar gören 4 katlı bir binaya izinsiz giren iki kişiden biri pencereden düşerek kolundan ve kaburgasından yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Sarayatik Mahallesi Kengerli Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrası ağır hasar gören ve boşaltılan binaya, kimliği belli olmaya ve mahalleli tarafından bilinmeyen iki kişi girdi. İzinsiz girdiği öğrenilen şahıslar, kapı ve pencereleri sökmek için girdiği iddia edildi. Birinci kattaki pencereleri söken bir kişi, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolundan ve kaburgasından yaralanan yabancı uyruklu şahıs, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi reddetti. Şahıs, ardından arkadaşıyla birlikte yine binaya girdi. Polis ekipleri tarafından içeriden çıkartılan şahısların, ağır hasarlı binaya izinsiz bir şekilde girdikleri ortaya çıktı.Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.