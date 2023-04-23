Canını hiçe sayarak girdiği ağır hasarlı binanın penceresinden düştü | Video
Elazığ’da depremde ağır hasar gören 4 katlı bir binaya izinsiz giren iki kişiden biri pencereden düşerek kolundan ve kaburgasından yaralandı.
Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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