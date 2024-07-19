Cankurtaran Tüneli'nde 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Artvin Hopa-Borçka karayolu arasındaki Cankurtaran Tüneli'nde 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sağ şeritten dörtlüleri yakıp ağır ağır ilerleyen kamyona arakadan minibüsün çarptığı görülüyor.
Olayın geçmişi
Hopa istikametine gitmekte olan 0.E (38) 08 AB 487 plakalı otomobil sürücüsü tünel içinde aracın hakimiyetini kaybedince kaza yaparak aracı ters döndü. Kazada sürücü O.E yaralanırken tünel içinde trafik kontörlü sağlandığı sırada bir başka kaza daha yaşandı. Kaza nedeniyle yine tünel içinde duran T.Ö. (40) yönetimindeki 08 AAE 184 plakalı tomruk yüklü kamyona Hızır Avcı (70) yönetiminde ki 34 LR 4242 plakalı minibüs arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Hızır Avcı olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası Cankurtaran tüneli araç trafiğine kapatıldı. Araç içinden cansız bedeni çıkartılan sürücü hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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