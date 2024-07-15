Çatıda çıkan yangın korkuttu! Vatandaşlar sokağa döküldü | Video 15.07.2024 | 16:31 Kocaeli'nin Körfez ilçesinde izolasyon çalışması neticesinde 2 bina çatısında çıkan yangın korkuya sebep oldu. Vatandaşlar sokağa dökülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Zekeriya Sokakta bulunan binanın çatısından meydana geldi. İddiaya göre, izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan binadaki çatıya da sıçradı. Alevlere kendi çabaları ile müdahale eden çalışanlar başarılı olmayınca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bina sakinleri ise yangın sebebiyle sokağa dökülerek korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde yangın söndürülürken olayda yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.