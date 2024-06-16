Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı! Sedef Güler'in katil zanlısı yakalandı | Video

İstanbul Büyükçekmece'de denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler'in katil zanlısı Edirne'nin merkeze bağlı Elçili köyünde yakalandı. Zanlının sorgusunda "Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrası sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek, Güler'i halıya sarıp denize attığı" yönünde itirafta bulunduğu öğrenildi.