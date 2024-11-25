Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın doğum günü partisinden renkli görüntüler...
Oyuncu Ceyda Ateş'in kızı Talia 4 yaşına bastı! İşte doğum günü partisinden renkli görüntüler...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
Tarsus'ta yük treniyle çarpışan otomobilde bir kişi yaralandı 25.11.2024 | 10:46
00:30
Malatya’da 787 kişi kurtarıldı 1 kişi hayatını kaybetti 25.11.2024 | 10:41
01:35
03:33
04:04
Kırıkkale' sokak köpeği dehşeti kamerada! 25.11.2024 | 10:29
00:51
Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın doğum günü partisinden renkli görüntüler... 25.11.2024 | 10:29
01:26
Hatay'da fırtınanın devirdiği tabela çocuğu teğet geçti, o anlar kamerada 25.11.2024 | 09:40
02:52
Kayseri'de kara gömülen otomobili vatandaşlar elleriyle kazarak kurtardılar 25.11.2024 | 09:31
01:16
01:50
İzmir'de fabrika yangını! 25.11.2024 | 09:25
01:31
Marmara Adası’ndaki mermer ocağında heyelan kamerada: 1 ölü 25.11.2024 | 09:19
02:26
Hatay'da fırtına binanın çatısını uçurdu... O anlar kamerada 25.11.2024 | 09:18
01:24
Antalya'da yanan Rus yolcu uçağından tahliye anları kamerada! 25.11.2024 | 08:15
04:58
04:21
Kim Milyoner Olmak İster’de Suç ve Ceza sorusu… 24.11.2024 | 23:06
08:20
Beyoğlu'nda halk otobüsü şoförüne kaldırım taşlı saldırı | Video 24.11.2024 | 16:21
06:18
04:43
Kapadokya'da kartpostallık görüntüler | Video 24.11.2024 | 14:18
01:19
Adalar’da vapurların dev dalgalarla imtihanı kameraya yansıdı | Video 24.11.2024 | 14:18