Cezaevi firarisinden gazetecilere: “Başlığı düzgün atın”
Konya'da 17 ayrı dosyadan 21 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve cezaevi firarisi olarak aranan şüpheli, saklandığı evde polis ekiplerince yapılan baskında yakalandı. Şüpheli sağlık kontrolü için getirildiği hastaneden çıkışında kendini görüntüleyen gazetecilere “Başlığı düzgün atın” diyerek cezaevine gitti.
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