CHP'li Meclis Üyesi Bayram'dan gazeteciye bayıltan tekmeli yumruklu saldırı kamerada

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yayın yapan Zeytin Efe gazetesinin imtiyaz sahibi Hakan Sataroğlu, aynı ilçenin CHP'li Belediye Meclis Üyesi Nadir Bayram tarafından saldırıya uğradı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.