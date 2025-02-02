Çıldır Gölü'nün donan yüzeyinde milli sporculardan nefes kesen gösteri | Video 02.02.2025 | 09:43 Kars'ın sınırları içinde yer alan ve kış aylarında tamamen donan Çıldır Gölü, bu yıl da görkemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Milli patenciler, buzla kaplanan gölün üzerinde sergiledikleri muhteşem performanslarla izleyenleri büyüledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteğiyle Kars Valiliği koordinasyonunda Arpaçay Çıldır Gölü'nde artistik buz pateni gösterisi sergilemek üzere Kars'a gelen Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonu sporcuları Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç'in Çıldır Gölü'nde sergiledikleri gösteriler nefes kesti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu bünyesindeki milli sporcular, Çıldır Gölü'nün doğal güzellikleri eşliğinde yaptıkları artistik hareketler ve hız gösterileriyle nefesleri kesti. Donmuş gölün üzerinde zarif dönüşler ve yüksek hızla yaptıkları hareketler izleyicilerden büyük alkış aldı. Kars'ta bulunmaktan çok mutlu olduklarını ifade eden milli sporcular, kendilerine imkanı tanıyan herkesi teşekkür ettiler.

Çıldır Gölü'nün Kars turizminin önemli bir ayağı olduğunu ifade eden Vali Ziya Polat, "Evet 2 şampiyon kızımı Arpaçay Çıldır Gölümüzde misafir ettik. Sağ olsunlar bu etkinliğe katıldılar. Sanayi Bakanlığı'na SERKA'ya teşekkür ediyoruz. Asıl teşekkürü Türkiye şampiyonu inşallah Avrupa'dan şampiyonluk getirecek kozlarımıza teşekkür ediyoruz. Burası çok özel bir göl, Türkiye'deki en özel göllerden birisi ve şuan buzun üzerinde duruyoruz. İlk ve ilkleri yaşıyoruz. Tekrar şampiyon kızlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Gösteriyi izlemek için bölgeye gelen doğaseverler ve turistler, milli patencilerin performanslarını hayranlıkla izlerken, buzun üzerinde oluşturulan görsel şölen kameralara yansıdı. Soğuk havaya rağmen büyük ilgi gören etkinlik, bölgedeki kış turizmine de önemli katkı sağladı. Çıldır Gölü'nün donan yüzeyinde düzenlenen bu tür etkinlikler, bölgeye olan ilgiyi artırıyor ve kış sporlarının gelişimine katkı sunuyor. Her yıl kış aylarında yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Çıldır Gölü, buz tutan yüzeyi ve eşsiz manzarasıyla hem sporculara hem de doğa tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.