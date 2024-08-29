Çorum'da genç kızı hastanelik eden maymun kamerada!
Çorum’da maymun saldırısına uğrayan 20 yaşındaki B.S. isimli genç kız hastanede tedavi altına alındı. Genç kıza saldıran sahipsiz maymun bir evin balkonunda böyle görüntülendi...
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