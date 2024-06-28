Cumhuriyet tarihinin en büyük yasadışı operasyonunda yakalanan 173 kişi adliyeye sevk edildi | Video 28.06.2024 | 11:33 Adana merkezli 30 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük ‘Yasadışı bahis' operasyonunda yakalanan 173 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında şebekenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Karadağ ayağını yöneten 2 liderinde olduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini H.S. ve K.A.U.'nun yaptığı 'yasadışı bahis' şebekesini teknik ve fiziki takibe aldı. Polis H.S.'nin şebekenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayağını, K.A.U.'nun ise Karadağ ayağını yönettiğini belirlendi.8 internet sitesi üzerinden ve 6 farklı ilde açtıkları 6 ofiste 450 milyon dolar hacminde para haraketliliği olan şebekeye yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 24 Haziran'da Adana merkezli 30 ilde şafak vakti operasyon düzenlendi. 300 hedefin olduğu operasyonda 244 kişi yakalandı.Cumhuriyet tarihinin en büyük yasadışı bahis operasyonunda diğer illerden yakalanan şüpheliler Adana'ya getirildi.Adana Siber polisi yaptığı operasyon çerçevesinde şüphelilere ait, parayı aklamak için kurdukları 2 paravan şirket, 87 lüks araç, 20 konut, 5 arsa ve işyerine el koydu. El konulan mal varlıkların ise 553 milyon TL değerinde olduğu belirtildi.Operasyonda hedef olan 300 kişinin banka hesabına ve kripto varlıklarına tedbir konuldu. Emniyetteki işlemlerini tamamlanan aralarında şebekenin liderleri olan H.S. ve K.A.U.'nun da olduğu 173 kişi adliyeye sevk edildi. Diğer 71 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.