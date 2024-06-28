Cumhuriyet tarihinin en büyük yasadışı operasyonunda yakalanan 173 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Adana merkezli 30 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük ‘Yasadışı bahis' operasyonunda yakalanan 173 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında şebekenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Karadağ ayağını yöneten 2 liderinde olduğu öğrenildi.
"450 MİLYON DOLAR PARA HAREKETLİLİĞİ VAR"
8 internet sitesi üzerinden ve 6 farklı ilde açtıkları 6 ofiste 450 milyon dolar hacminde para haraketliliği olan şebekeye yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 24 Haziran'da Adana merkezli 30 ilde şafak vakti operasyon düzenlendi. 300 hedefin olduğu operasyonda 244 kişi yakalandı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük yasadışı bahis operasyonunda diğer illerden yakalanan şüpheliler Adana'ya getirildi.
"LÜKS ARABA VE EVLERİNDE OLDUĞU 553 MİLYON TL DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU"
Adana Siber polisi yaptığı operasyon çerçevesinde şüphelilere ait, parayı aklamak için kurdukları 2 paravan şirket, 87 lüks araç, 20 konut, 5 arsa ve işyerine el koydu. El konulan mal varlıkların ise 553 milyon TL değerinde olduğu belirtildi.
Operasyonda hedef olan 300 kişinin banka hesabına ve kripto varlıklarına tedbir konuldu. Emniyetteki işlemlerini tamamlanan aralarında şebekenin liderleri olan H.S. ve K.A.U.'nun da olduğu 173 kişi adliyeye sevk edildi. Diğer 71 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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