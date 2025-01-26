Demir kapıya elini sıkıştıran çocuğun parmağı koptu | Video 26.01.2025 | 14:28 Bursa'nın İnegöl ilçesinde parkın demir kapısına elini sıkıştıran çocuğun 1 parmağı koptu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 12.00 sıralarında Yeniceköy Mahallesindeki bir parkta meydana geldi. 3 yaşındaki Ferhat M., babası Mehmet M. ile parka gitti. Parkta oynadıktan sonra eve gitmek üzere yürümeye başlayan çocuk, parkın demir kapısını kapatırken sağ elini sıkıştırdı. Sağ baş parmağı parçalanan çocuk, babası tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuk, ilk tedavinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.