Demir kapıya elini sıkıştıran çocuğun parmağı koptu | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde parkın demir kapısına elini sıkıştıran çocuğun 1 parmağı koptu.
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