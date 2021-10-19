Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında flaş!

Ünlü oyuncu Ozan Güven'in kendisini darp ettiği ileri süren Deniz Bulutsuz’un şikayetinin ardından Güven hakkımda 13,5 yola kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Güven, kendisinin de darp edildiğini iddia ederek şikayetçi olmuş Bulutsuz hakkında 1 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Davanın ikinci duruşmasında tanıklar dinlendi.

Ünlü oyuncu Ozan Güven'in kendisini darp ettiği ileri sürerek şikayetçi olan Deniz Bulutsuz'un ihbarı sonrası başlatılan soruşturma tamamlanmış, Güven hakkında dava açılmıştı. Hakkında 13,5 yıla kadar hapsi istenen Ünlü oyuncu Güven'in müşteki olduğu ve uzlaşma bürosuna göndermişti. Taraflar uzlaşamayınca Deniz Bulutsuz hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Deniz Bulutsuz, "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" demişti.Ünlü oyuncu Ozan Güven'in hem sanık hem müşteki sıfatında yer aldığı Deniz Bulutsuz ile arasındaki dava bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya Deniz Bulutsuz avukatları ve ailesi ile birlikte katılım sağladı. Ozan Güven'in avukatları katıldı. Davada tanıklar dinlendi.Bulutsuz'un iş ortağı Erdem Lütfü Oraylı, '' Deniz'in yakın arkadaşı ve iş ortağıyım. Aldığımız bir işi kutlamak için Deniz, Ozan ve ben üçümüz yemeğe gittik. Keyifli bir geceydi gözüme takılan tek şey Ozan Güven'in ara sıra birlikte çalıştığım fotoğrafçı içi. 'Avucum içiyle tokatlayasım geliyor' dediği sözleri. Beni eve bırakmadan önce Güven, Ramazan isimli arkadaşına uğrayacağını söylediler. Sabaha karşı 04.00 sularında Deniz aradı sesi ağlamaklıydı Ozan'la tartıştık dedi. Daha öncede tartıştıklarından birbirlerine fiziki zarar vereceğini düşünmedim. Ozan'ın şoförü Deniz'i yalın ayak vaziyette getirdi. Deniz'in kıyafeti kan olmuştu, gözünün yan tarafında şişlik vardı. Çenesi yarık vardı ve yara bandı yapıştırılmıştı. İçeri girdik şoföre 'Noldu' dedim bir şey demedi. Deniz titriyor, ağlıyordu 'Ozan beni öldürecek' diyordu. '' dedi.Tanık olan Ozan Güven'in arkadaşı Ramazan Çelik, Ozan o akşam beni aradı ''Senin mahalledeyiz çay içmeye geleceğiz'' dedi. Bir süre sonra Deniz ve şoförleriyle birlikte geldiler. Sohbet muhabbet ederken altı ay önce Deniz'in Ozan ile sevgili olmadıklarını söylediğini hatırlatarak nasıl sevgili olduklarını sordum. Deniz de bana ''O zaman güzel bir ilişkim vardı Ozan'la arkadaştık'' dedi. Eski ilişkisini anlatırken övgü dolu sözler söyledi. Ozan da ''Ramazan'a nasıl birlikte olduğunuzu anlat bari'' dedi. Gerginlik yoktu, Deniz'in elbisesinden dizleri belli oluyordu ve ikisinde de morluk vardı. Gece Ozan aradı ''Ramazan ben Deniz'e hakaret edici bir söz kullandım mı ?'' dedi. Bende hayır dedim. Gece yarısı olayı öğrendim. Denizi aradım 'Sen git arkadaşınla ilgilen Ozan kötü'' dedi.Diğer bir tanık olan Ozan Güven'in evinde güvenlik görevlisi olarak çalışanı dinlendi. İfadesinde ''Yemekten 01.00 gibi geldiler. Eve girdiler ben görevime devam ettim. Genelde dışarda olurum her hangi ses duymadım. Gece 03:00 gibi Ozan Bey dışarı çıktı ve şoförü çağır Deniz Hanımı alsın dedi. O sıra tartışma yaşanıyordu ailevi sorun diyerek kulak asmadım. Hasan bey gelmeden Deniz Hanım sokağa çıktı. Ozan Bey çıkıp Deniz hanımı sordu nerede olduğunu söyleyince ''Git göz kulak ol'' dedi.Güvenlik görevlisinin ifadesine karşılık Deniz Bulutsuz, Kabul etmiyorum kimse çıkıp 'Şoförü çağır' demedi. Evden ben kendim çıktım. Kulübenin bulunduğu yerden sesimi duymamak camlardan bağırdım duymamak imkansızdır'' dedi.Mahkeme tanıkların dinlenmesinin ardından geçen celse hazır edilmesini talep ettiği abajuru sordu. Ozan Güven'in avukatı ''Müvekkilim taşındı ve abajura ulaşamadığımız için getiremedik. Temin ettiğimiz takdirde getireceğiz'' dedi. Mahkeme, şoförün tanık olarak dinlenmesine, Deniz Bulutsuz'un raporlarına ve yara izinin kalıcılığının tespit edilmesini talep ederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.