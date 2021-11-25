Video Yaşam Denizli'de hırsızlık operasyonunda 6 kişi tutuklandı | Video
Denizli'de hırsızlık operasyonunda 6 kişi tutuklandı | Video

Denizli'de hırsızlık operasyonunda 6 kişi tutuklandı | Video

25.11.2021 | 15:13

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DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, 7 ayrı işyerinden toplam 350 bin lira değerinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 8 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Camlarını kırarak işyerinden hırsızlık yaptıkları o anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıkan şüphelilerden 6'sı sevk edildiği adliyede tutuklanırken, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, ilçede çeşitli tarihlerde meydana gelen, 7 ayrı hırsızlık olaylarını çözmek için çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarına karışan 8 kişiyi tespit etti. Güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin işyerlerine camları kırıp, girdikleri ve değerli buldukları eşyaları çaldıkları belirlendi. Jandarma hırsızlık olayına karışan şüphelilere yönelik önceki gün Kocabaş Mahallesi'nde operasyon yaptı. Operasyonda N.D. (22), Z.D. (20), C.D. (17), M.D. (16), P.B. (16), P.C. (15), Y.C. (17) ve M.A.A. (15) yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çalınan eşyaların bir kısmı bulundu. Evlerin yakınındaki arazide de arama yapan jandarma, otların arasına gizlenmiş televizyon ve dizüstü bilgisayarlar buldu.

ŞÜPHELİNİN ÜZERİNDE 'JASAT'TAN KAÇ' NOTU ÇIKTI
Operasyonda gözaltına alınan bir hırsızlık şüphelisinin üzerinde yapılan aramada çıkan kağıtta, 'JASAT'tan kaç. Mavi pikap, beyaz dastır, beyaz kılio' yazılı not bulundu. Şüphelinin bu notu diğer hırsızlık şüphelilerini uyarmak için yazdığı öğrenildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden Y.C., P.C., C.D., M.D., P.B. ve M.A.A. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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