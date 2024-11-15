Denizli'de müstakil evde yangın: Yaşlı adam yanmaktan son anda kurtarıldı

Denizli'nin Tavas ilçesinde gece saatlerinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu çıkan yangın kontrol altına alınırken ev kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangında, yaşlı adam itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.