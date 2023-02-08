Video Yaşam Deprem enkazından 44 saat sonra gelen kurtuluş... Enkaz altındaki bebeğe elleriyle su verdiler | Video
Deprem enkazından 44 saat sonra gelen kurtuluş... Enkaz altındaki bebeğe elleriyle su verdiler | Video

Deprem enkazından 44 saat sonra gelen kurtuluş... Enkaz altındaki bebeğe elleriyle su verdiler | Video

08.02.2023 | 09:45

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Hatay’da çöken binanın enkazı altında kalan 2 yaşında Muhammed bebeği 44 saat sonra kurtardılar. Ekipler 2 yaşındaki Muhammed’e elleri ile su içirdi.

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Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremlerinde yüzlerce kurtarma ekibi ve binlerce gönüllü enkaz altından sevindirici haber verebilmek için çalışıyor. İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı Kartal Grup Amirliği Ekipleri Hatay Defne Mahallesi'ndeki enkazda 2 yaşında Muhammed bebeği 44 saat sonra kurtardı. Enkaz altında susayan bebeğe şişenin kapağıyla su verdi. Enkazdan çıkartılan bebek sağlık ekiplerine teslim edildi.

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