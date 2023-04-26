Depremde ağır hasar alan 12 katlı bina kontrollü şekilde böyle yıkıldı | Video
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde ağır hasar alan 12 katlı bina, çevreye zarar vermemesi için 10 saatlik titiz bir çalışmayla yıkıldı. O anlar kameralara da yansıdı.
Binanın çökme anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.
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