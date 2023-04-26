Video Yaşam Depremde ağır hasar alan 12 katlı bina kontrollü şekilde böyle yıkıldı | Video
Depremde ağır hasar alan 12 katlı bina kontrollü şekilde böyle yıkıldı | Video

Depremde ağır hasar alan 12 katlı bina kontrollü şekilde böyle yıkıldı | Video

26.04.2023 | 13:26

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde ağır hasar alan 12 katlı bina, çevreye zarar vermemesi için 10 saatlik titiz bir çalışmayla yıkıldı. O anlar kameralara da yansıdı.

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6 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremin merkezi Elbistan ilçesinde bir taraftan yaralar sarılıyor, bir taraftan da tehlike oluşturan hasarlı binaların yıkımı hızla sürüyor. İlçede Emniyet caddesi üzerinde bulunan 12 katlı inşaat halindeki binanın bir kısmı yıkılarak ağır hasar aldı. Ağır hasar alan binanın çevreye zarar vermeden yıkılması için AFAD koordinesinde çalışma yapıldı. Emniyet, jandarma, DSİ başta olmak üzere tüm ekiplerin yaptığı 10 saatlik çalışma sonrasında bina çevreye zarar vermeden kontrollü şekilde yıkıldı.

Binanın çökme anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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