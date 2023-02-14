Depremde züccaciye dükkanında tek bir tabak bile kırılmadı | Video
Kahramanmaraş’ta bulunan bir züccaciye dükkanı depremde hasar görmezken içeride bulunan tabaklar dahil eşyaların yerinden oynamadığı görüldü.
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