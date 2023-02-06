Video Yaşam Depremden 8 saat sonra gelen mucize! Küçük kız çocuğu enkazdan böyle çıkarıldı | Video
Depremden 8 saat sonra gelen mucize! Küçük kız çocuğu enkazdan böyle çıkarıldı | Video

Depremden 8 saat sonra gelen mucize! Küçük kız çocuğu enkazdan böyle çıkarıldı | Video

06.02.2023 | 13:14

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde, tüm şehirlerde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'da 9-10 yaşlarındaki bir kız çocuğu ekiplerce 8 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı.

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Bölgedeki arama kurtarma ekiplerinin yanısıra Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerden de deprem bölgesine kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve Beşir Derneği kurtarma ekipleri Şanlıurfa'da enkaz arasından 8 saat sonra bir kız çocuğunu canlı olarak çıkarttılar.

Uzmanlar enkaz altında zamanla yarışın önemli olduğuna dikkat çekerken, enkaz altından çıkarılan her canlı ekiplerin ve vatandaşların moralini yükseltiyor.

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