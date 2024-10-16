Video Yaşam Depreme canlı yayında yakalandı | Video
Depreme canlı yayında yakalandı | Video

Depreme canlı yayında yakalandı | Video

16.10.2024 | 12:32

6 Şubat 2023'te deprem felaketini yaşayan şehirlerimizden biri olan Malatya bir kez daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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