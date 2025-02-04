Depremin 2. yıl dönümünde Hatay'ın yaraları sarılıyor | Video
Tüm Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Hatay kent merkezinde, 2 yıl sonra yeniden binalar yükselerek yaralar sarılmaya devam ediyor. Havadan çekilen görüntülerde kent merkezinde yüzlerce binanın aynı anda yapıldığı onlarca vinçin çalıştığı görülüyor.
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