Depremin yer altındaki ürkütücü sesi kaydedildi | Video

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı Sinop İl Özel İdaresi Müdürlüğünde görevli Sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.

Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntılar da meydana geldi. Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde bir çok ilde hissedilen deprem Sinop İl Özel İdaresinde görevli Dr. Sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından yer altındaki ürkütücü sesi kaydedildi.

Enerjinin kısa sürede boşaldığını söyleyen Livaoğlu, "Düzce'de dün gece meydana gelen 6 moment büyüklüğündeki depremin spektral analizini gerçekleştirdik. Burada yaklaşık 113 km uzaklıkta bulunan İznik istasyonunu kullandık. Burada ilgi çekici olan depremin kısa sürede enerji boşalttığı bu da pik ivmeleri üretmediğini için hasarın daha az olmasını sağlıyor." dedi.