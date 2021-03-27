Video Yaşam Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Berat Gecesi' mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Berat Gecesi' mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Berat Gecesi' mesajı
27.03.2021 | 14:17

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ağrı’da ekipler Yusuf bebek için seferber oldu 00:10
Ağrı’da ekipler Yusuf bebek için seferber oldu 27.03.2021 | 15:06
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Berat Gecesi' mesajı 03:46
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Berat Gecesi' mesajı 27.03.2021 | 14:17
Jandarma Karaman'da kaybolan Ege Kabalak kurtardı 02:09
Jandarma Karaman'da kaybolan Ege Kabalak kurtardı 27.03.2021 | 13:58
Asr Suresi dinle! Asr Suresi Arapça tecvidli dinle Türkçe anlamı oku 00:18
Asr Suresi dinle! Asr Suresi Arapça tecvidli dinle Türkçe anlamı oku 27.03.2021 | 13:45
Karaman'da kaybolan Sosyal medya fenomeni Furkan Keleş askeri helikopterle kurtarılacak 00:39
Karaman'da kaybolan Sosyal medya fenomeni Furkan Keleş askeri helikopterle kurtarılacak 27.03.2021 | 12:48
Berat Kandili mesajları! 2021 Berat Kandili dualı, anlamlı en güzel KANDİL MESAJLARI Kutlama tebrik 02:45
Berat Kandili mesajları! 2021 Berat Kandili dualı, anlamlı en güzel KANDİL MESAJLARI (Kutlama tebrik) 27.03.2021 | 12:50
Çam kese böcekleri zehir saçıyor... Alerjik bünyeliler dikkat 06:36
Çam kese böcekleri zehir saçıyor... Alerjik bünyeliler dikkat 27.03.2021 | 12:21
Canlı müzik çaldılar mesafe kurallarına uymadılar! 01:53
Canlı müzik çaldılar mesafe kurallarına uymadılar! 27.03.2021 | 12:41
İstanbul Bağcılar'da ortalığın savaş alanında döndüğü kavga kamerada... 7 yaralı! 04:14
İstanbul Bağcılar'da ortalığın savaş alanında döndüğü kavga kamerada... 7 yaralı! 27.03.2021 | 11:44
Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasında horoz dövüştürenlere operasyon 00:45
Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasında horoz dövüştürenlere operasyon 27.03.2021 | 11:44
Kumardan vazgeçemediler! Hem mühür hem ceza yediler 01:05
Kumardan vazgeçemediler! Hem mühür hem ceza yediler 27.03.2021 | 11:56
İstanbul'da trafikte inatlaşan sürücülerin trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada 01:07
İstanbul'da trafikte inatlaşan sürücülerin trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada 27.03.2021 | 09:48
Trabzon'da köpeğe şiddet görüntüleri ile ilgili açılan dava sonuçlandı 05:21
Trabzon'da köpeğe şiddet görüntüleri ile ilgili açılan dava sonuçlandı 27.03.2021 | 09:54
Mesafesiz eğlence böyle görüntülendi! 31 kişiye 110 bin lira ceza kestiler 00:35
Mesafesiz eğlence böyle görüntülendi! 31 kişiye 110 bin lira ceza kestiler 27.03.2021 | 11:15
Esra Erol'u çileden çıkartan açıklamalar! Aynı erkeğin yanına kaçan eltilerden canlı yayında şok sözler Muammer'in yanında... 14:46
Esra Erol'u çileden çıkartan açıklamalar! Aynı erkeğin yanına kaçan eltilerden canlı yayında şok sözler "Muammer'in yanında..." 27.03.2021 | 10:50
Adnan Oktar’ın halaycı müridi yine rapor aldı! Sağlık raporuyla tahliye olup böyle alem yapmıştı... 00:59
Adnan Oktar’ın halaycı müridi yine rapor aldı! Sağlık raporuyla tahliye olup böyle alem yapmıştı... 27.03.2021 | 10:43
İstanbul Esenyurt'ta Afrikalıların eğlencesindeki skandal görüntüler kamerada 06:58
İstanbul Esenyurt'ta Afrikalıların eğlencesindeki skandal görüntüler kamerada 27.03.2021 | 10:11
İstanbul Esenyurt'ta lüks sitede dehşet saçan boksör kamerada! Önüne gelene böyle saldırdı 04:50
İstanbul Esenyurt'ta lüks sitede dehşet saçan boksör kamerada! Önüne gelene böyle saldırdı 27.03.2021 | 10:12
Berat Kandili gecesi nasıl dua edilir? Berat Kandili gecesi hangi dualar okunur? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu paylaştı | Video 03:31
Berat Kandili gecesi nasıl dua edilir? Berat Kandili gecesi hangi dualar okunur? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu paylaştı | Video 27.03.2021 | 09:31
Hatay'da barışmak için çağırdığı arkadaşını öldüren şahıs kayıplara karıştı 01:21
Hatay'da barışmak için çağırdığı arkadaşını öldüren şahıs kayıplara karıştı 27.03.2021 | 10:12

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam aleminin Berat Gecesini tebrik ederek, "Bu mübarek gece vesilesiyle, milletimizin her türlü dert, sıkıntı, musibet ve hastalıklardan beri olmasını diliyorum" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Berat Gecesi nedeniyle yayımladığı videolu mesajında, bu gece, üç ayların bereketli zamanlarından Berat Gecesi'ni hep birlikte ihya edeceklerini belirtti. Erbaş, "Bu geceye bizleri bir kez daha eriştiren Cenab-ı Allah?a hamdü senalar olsun. Berat, kurtuluş müjdesidir. Kulluk bilinciyle hata ve günahları terk ederek Allah'ın lütfuyla affa mazhar olmaktır. Zihni ve gönlü kirleten, hayatı anlam ve amacından uzaklaştıran her şeyden yüce Allah'a sığınmaktır. O'nun rızasına uygun olmayan tüm arzu ve davranışlardan uzak olmaktır. Hayatı, her şeyi bilen, gören, işiten kudret sahibi yüce Allah'ın varlığının idraki ve O'na karşı sorumluluk bilinciyle yaşamaktır" dedi.


Erbaş, Ramazan ayının habercisi olan Berat Gecesi'nin kendilerine sorumluluklarını hatırlattığını kaydederek, "Bencillik, kibir, haset, tamahkarlık gibi duyguların hayatı çepeçevre kuşattığı, insani değerlerin ve ahlaki erdemlerin örselendiği bir çağda arınmanın yüceliğine işaret eder. İnsanı, esaretten asalet ve özgürlüğe, cehaletten bilgi, hikmet ve irfana kavuşturan hakikatlerle tanışmaya davet eder" ifadesini kullandı.


'BU GECEYİ KURTULUŞ VE DİRİLİŞ GECESİ YAPALIM'
Erbaş, İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ederek, şunları söyledi:
"Yüce Rabbimizin af ve mağfiret gecesi olan bu geceyi samimi tevbelerimizle günahlarımızdan arınacağımız, dualarımızla umudumuzu yeşerteceğimiz bir kurtuluş ve diriliş gecesi yapalım. Sevgili Peygamberimizin bizlere öğrettiği, 'Allah'ım, azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum' duası ile Rabbimizden af ve mağfiret niyaz edelim. Yüce dinimiz İslam'ın hayat veren ilkelerinin rehberliğinde, ma'rufu, saygıyı, sağduyuyu merkeze alan kuşatıcı bir yaklaşımla daha güzel bir hayatın ve dünyanın inşası için hep beraber gayret edelim. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslâm âleminin Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gece vesilesiyle, milletimizin her türlü dert, sıkıntı, musibet ve hastalıklardan beri olmasını diliyor; Ramazan ayına, günah yüklerimizden arınmış olarak girebilmeyi, hesap gününde kurtuluş beratını alanlardan olmayı Yüce Allah?tan niyaz ediyorum."

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA