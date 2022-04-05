Diyarbakır merkezli eş zamanlı tefeci operasyonu: 34 gözaltı | Video

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Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı tefeci operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden, 220 olayda pos tefeciliği yöntemi ile yaklaşık 1 milyar 200 milyon akışın gerçekleştiği tespit edildiği bildirildi.
Şüphelilerden tespit edilen 220 olayda pos tefeciliği yöntemi ile yaklaşık 1 milyar 200 milyon para akışının gerçekleştiği kaydedildi. Diyarbakır merkezli İstanbul, Sakarya, Aydın, Giresun, Kayseri, Antalya, Hatay, Şırnak ve Batman' da, suç örgütüne yönelik 10 ayrı ilde eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalandığı bildirildi.
Açıklamada, 3 adet ruhsatsız tabanca,46 adet fişek, 4 adet şarjör, çok sayıda senet, 3'ncü şahıslar adına kredi kartı, pos slipleri, ajandalar ve not defterleri ele geçirildiği ifadelerine yer verildi.
Şahısların emniyet işlemleri devam ettiği belirtildi.