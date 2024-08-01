Diyarbakır'da terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çeken 5 kişi gözaltına alındı | Video
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çeken 5 kişi gözaltına alınırken, 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
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