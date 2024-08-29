Video Yaşam Diyarbakır'daki kayıp Narin Güran olayında flaş gelişme! Ağabey, diş iz nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi
Diyarbakır'daki kayıp Narin Güran olayında flaş gelişme! Ağabey, diş iz nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

Diyarbakır'daki kayıp Narin Güran olayında flaş gelişme! Ağabey, diş iz nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

29.08.2024 | 09:49

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan ağabeyi kolundaki iz nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.


Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin kayıp kızın ağabeyi E.G. (18) olduğu, kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için şüphelinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

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