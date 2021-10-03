Video Yaşam Doktordan köpeğine yumruklu saldırı kamerada | Video
Doktordan köpeğine yumruklu saldırı kamerada | Video

Doktordan köpeğine yumruklu saldırı kamerada | Video

03.10.2021 | 12:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te korkunç cinayet! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü | Video 01:03
Gaziantep'te korkunç cinayet! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü | Video 03.10.2021 | 12:58
Selfie çekmek isterken canından oldu | Video 00:52
Selfie çekmek isterken canından oldu | Video 03.10.2021 | 12:58
Çöp toplayıcı çocukları gece yarısı iş yerini yumurta yağmuruna tuttu | Video 03:39
Çöp toplayıcı çocukları gece yarısı iş yerini yumurta yağmuruna tuttu | Video 03.10.2021 | 12:58
İGDAŞ’ın gönderdiği 5 bin TL’lik fatura şokunun ardından bir fatura krizi ile daha karşılaştı | Video 02:28
İGDAŞ'ın gönderdiği 5 bin TL'lik fatura şokunun ardından bir fatura krizi ile daha karşılaştı | Video 03.10.2021 | 12:58
Doktordan köpeğine yumruklu saldırı kamerada | Video 01:46
Doktordan köpeğine yumruklu saldırı kamerada | Video 03.10.2021 | 12:58
İşte fenomen kedi! Kadıköy’ün dilenci kedisi Nokta mama için her role bürünüyor | Video 02:20
İşte fenomen kedi! Kadıköy’ün dilenci kedisi "Nokta" mama için her role bürünüyor | Video 03.10.2021 | 12:33
Otomobilde görülmemiş uyuşturucu düzeneği: Mıknatıslı plakalıktan kokain çıktı | Video 02:26
Otomobilde görülmemiş uyuşturucu düzeneği: Mıknatıslı plakalıktan kokain çıktı | Video 03.10.2021 | 11:36
İstanbul’un sevimli misafirleri renkli görüntüler oluşturdu | Video 03:07
İstanbul’un sevimli misafirleri renkli görüntüler oluşturdu | Video 03.10.2021 | 11:35
Gerçek polislere inanmadı, sahte polislere 300 bin lira kaptırdı | Video 00:23
Gerçek polislere inanmadı, sahte polislere 300 bin lira kaptırdı | Video 03.10.2021 | 11:29
Beyoğlu’nda cadde ortasında bıçaklı kavga kamerada | Video 01:14
Beyoğlu'nda cadde ortasında bıçaklı kavga kamerada | Video 03.10.2021 | 11:02
Sokak ortasında bıçaklı tekme tokat kavga: Tartıştıkları sürücüyü yol ortasında bıçakladılar | Video 00:45
Sokak ortasında bıçaklı tekme tokat kavga: Tartıştıkları sürücüyü yol ortasında bıçakladılar | Video 03.10.2021 | 11:02
Sarıyer’de otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti | Video 03:05
Sarıyer'de otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti | Video 03.10.2021 | 10:51
Burdur’da korkutan deprem | Video 00:28
Burdur'da korkutan deprem | Video 03.10.2021 | 10:51
Fuar alanından bilgisayarı böyle çaldı | Video 01:00
Fuar alanından bilgisayarı böyle çaldı | Video 03.10.2021 | 10:52
Kurşunlardan kaçmak isteyen genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti | Video 01:32
Kurşunlardan kaçmak isteyen genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti | Video 03.10.2021 | 10:42
Yeşilırmak’ta tedirgin eden görüntü: Çok sayıda balık kıyıya vurdu | Video 02:30
Yeşilırmak'ta tedirgin eden görüntü: Çok sayıda balık kıyıya vurdu | Video 03.10.2021 | 10:27
Canlarını hiçe saydılar! Bahşiş almak için gelin arasının önüne atlayan çocuklar kamerada | Video 00:12
Canlarını hiçe saydılar! Bahşiş almak için gelin arasının önüne atlayan çocuklar kamerada | Video 03.10.2021 | 10:07
20 yaşındaki genç kız kayalıklardan düşerek yaralandı | Video 00:59
20 yaşındaki genç kız kayalıklardan düşerek yaralandı | Video 03.10.2021 | 09:50
Avcılar’da evde patlama | Video 00:10
Avcılar'da evde patlama | Video 03.10.2021 | 09:34
İstanbul’da üç ilçeye eş zamanlı uyuşturucu baskını | Video 02:09
İstanbul'da üç ilçeye eş zamanlı uyuşturucu baskını | Video 03.10.2021 | 09:27

Maltepe'de doktor olduğu iddia edilen bir kişinin köpeğine uyguladığı yumruklu şiddet vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan olay sonrası mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Maltepe'de doktor olduğu iddia edilen S.G. isimli şahıs evinin bahçesinde beslediği 'Golden' cinsi köpeği yumrukla darp etti. Uzun süredir şiddet olayının yaşandığını belirten mahalle sakinleri, yaşanan o anlara tepki gösterdi.

Doktorun, kulübesinden zorla çıkardığı köpeğine uyguladığı şiddet anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"İNSANA VURUR GİBİ HAYVANA VURUYOR"
Onur Durmuş isimli mahalle sakini, "Öncesinde böyle bir şey olduğunu duyuyorduk. Görüntüleri izleyince şok olduk. İnsana vurur gibi hayvana vuruyor. Yazıktır, günahtır. Hayvana karşı şiddetin her zaman karşısındayız" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA