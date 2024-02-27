Düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybetmişti, o anların görüntüleri ortaya çıktı | Video
Amasya’da emekli uzman çavuşun bir düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybettiği olayın görüntüleri ortaya çıktı. Düğünde gelin ve damadın da aralarında olduğu şahısların silahlarla havaya ateş açtığı anlar görüntülere yansıdı.
Mehmet Çelik'in eşi Melahat Çelik, olayla ilgili gözaltına alınan Sıdkı Ç.'nin 2 ay cezaevinde kalmasının ardından bir sonraki duruşmaya kadar ev hapsiyle cezalandırıldığını söyledi. 8 Mart'taki duruşma öncesi açıklamalarda bulunan acılı eş Melahat Çelik, "Bu görüntüler cinayete davetiye çıkardı. Ama kimse dur, sus demedi. Sanki çatışma varmış gibi silahlar atıldı. Gelin, damat, herkes silah attı. Muhtar 'siz ne yapıyorsunuz?' demedi. Eşimin ölümüne sebep olan herkesten şikayetçiyim. En kısa zamanda adaletin yerini bulmasını istiyorum" diye konuştu.
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