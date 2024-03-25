Dünyaca ünlü folk müzik grubu Er Turan’dan Bozdağ Film Platoları’na ziyaret | Video
Bozdağ Film Platoları, dünyanın her yerinden gelen misafirlerini ağırlıyor ve onlara büyülü bir dünyanın kapılarını açıyor.
Bozdağ Film, Kazakistan'ın dünyaca ünlü folk müzik grubu Er Turan'ı Bozdağ Film Platoları'nda ağırladı. Söğüt 1299 Restaurant'ı ziyaret eden Er Turan, geleneksel yemek malzemeleriyle harika bir performans sundu.
Bozdağ Film Platoları'nda bulunan Söğüt 1299 Restoranı, misafirlerini ağırlamak için her daim ziyaretçilerini bekliyor...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:33
01:06
180 milyonluk sazan sarmalı operasyonu: 32 gözaltı | Video 25.03.2024 | 14:04
06:31
Marmara Denizi’nde denizanası istilası böyle görüntülendi | Video 25.03.2024 | 13:42
00:42
Sahte avukat kadın eski avukat sevgilisine özenmiş | Video 25.03.2024 | 13:14
01:43
06:01
5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olan Berk Göktaş A Haber'e konuştu | Video 25.03.2024 | 13:28
00:10
02:20
00:40
Jandarmadan ‘Zıpkın-4’ operasyonu: 17 kişi yakalandı | Video 25.03.2024 | 11:22
03:51
00:45
05:22
01:13
03:38
03:39
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 25 Mart 2024 Pazartesi atv izle! | Video 25.03.2024 | 10:24
04:31
03:48
Bahçelievler'de korkutan yangın! 2 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 25.03.2024 | 08:48
00:29
Altunizade'de metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video 25.03.2024 | 08:59
03:49
Drift pilotları tozu dumana kattı | Video 25.03.2024 | 06:08