Video Yaşam Dünyaca ünlü folk müzik grubu Er Turan’dan Bozdağ Film Platoları’na ziyaret | Video
Dünyaca ünlü folk müzik grubu Er Turan’dan Bozdağ Film Platoları’na ziyaret | Video

Dünyaca ünlü folk müzik grubu Er Turan’dan Bozdağ Film Platoları’na ziyaret | Video

25.03.2024 | 15:17

Bozdağ Film Platoları, dünyanın her yerinden gelen misafirlerini ağırlıyor ve onlara büyülü bir dünyanın kapılarını açıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bozdağ Film, Kazakistan'ın dünyaca ünlü folk müzik grubu Er Turan'ı Bozdağ Film Platoları'nda ağırladı. Söğüt 1299 Restaurant'ı ziyaret eden Er Turan, geleneksel yemek malzemeleriyle harika bir performans sundu.

Bozdağ Film Platoları'nda bulunan Söğüt 1299 Restoranı, misafirlerini ağırlamak için her daim ziyaretçilerini bekliyor...

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