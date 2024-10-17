Dünyanın en büyük Atatürk heykeli sisler arasında böyle görüntülendi | Video
Artvin'de bulunan Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli bölgede oluşan sis bulutları ile görsel bir şölen sundu.
Doğa ve tarihin buluştuğu bu özel anlar, hızlı çekim tekniği sayesinde sislerin heykeli yavaş yavaş kaplayışını net bir şekilde gözler önüne serdi.
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