Dünyanın en güzel manzaralı yürüyüş yolu: Ardahan Hanak’ın Yeşilyol'u
Ardahan’ın Hanak ilçesi, doğaseverler için bir cennet haline geldi. Yürüyüş yolu boyunca oluşan manzara sosyal medya kullanıcılarına ilham kaynağı oldu. Paylaşılan görseller büyük beğeni topladı.
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