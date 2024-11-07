Dünyanın en güzel manzaralı yürüyüş yolu: Ardahan Hanak’ın Yeşilyol'u

Ardahan’ın Hanak ilçesi, doğaseverler için bir cennet haline geldi. Yürüyüş yolu boyunca oluşan manzara sosyal medya kullanıcılarına ilham kaynağı oldu. Paylaşılan görseller büyük beğeni topladı.