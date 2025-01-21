Düzce'de yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü | Video 21.01.2025 | 10:32 Düzce'de gece ve sabah saatlerinden itibaren sis ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiliyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Düzce kent merkezinde gece ve sabah saatlerinden itibaren şehri kaplayan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Ana yollarda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığının gece eksinin altına düşmesinden dolayı araçların camları dondu. Sisin etkisinin öğlene doğru kaybetmesi bekleniyor.