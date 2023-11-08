E-5 Karayolu’nda makas terörü kamerada | Video
E-5 Karayolu Bahçelievler mevkiinde hafif ticari araçla seyreden bir maganda, araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar trafikte bulunan bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansırken, sivil trafik polis ekipleri tarafından teşhis edilen şahsa toplamda 4 bin 936 TL ceza kesildi.
TRAFİK TERÖRÜNE CEZA YAĞDI
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. Görüntüleri incelemeye polis ekipleri, araç sürücüsünün M. F. A. olduğunu tespit etti. Ardından da şahıs polis tarafından yakalandı. Şahsa sivil trafik polisi tarafından "Makas atmak" maddesinden 4 bin 64 TL, "Yakın takip" maddesinden 436 TL, "Araçları kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca sürmek" maddesinden 436 TL olmak üzere toplamda 4 bin 936 TL ceza kesildi.
Ayrıca sürücü "Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlemlerin yapılabilmesi için ekipler tarafından Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.
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