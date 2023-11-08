Video Yaşam E-5 Karayolu’nda makas terörü kamerada | Video
E-5 Karayolu’nda makas terörü kamerada | Video

E-5 Karayolu’nda makas terörü kamerada | Video

08.11.2023 | 11:28

E-5 Karayolu Bahçelievler mevkiinde hafif ticari araçla seyreden bir maganda, araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar trafikte bulunan bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansırken, sivil trafik polis ekipleri tarafından teşhis edilen şahsa toplamda 4 bin 936 TL ceza kesildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, E-5 Karayolu Bahçelievler mevkiinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda 34 FCN 175 plakalı hafif ticari araçla seyreden bir sürücü, araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Magandanın insan hayatını hiçe sayarak terör estirdiği o anları trafikte bulunan bir başka sürücü saniye saniye kaydetti.

TRAFİK TERÖRÜNE CEZA YAĞDI
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. Görüntüleri incelemeye polis ekipleri, araç sürücüsünün M. F. A. olduğunu tespit etti. Ardından da şahıs polis tarafından yakalandı. Şahsa sivil trafik polisi tarafından "Makas atmak" maddesinden 4 bin 64 TL, "Yakın takip" maddesinden 436 TL, "Araçları kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca sürmek" maddesinden 436 TL olmak üzere toplamda 4 bin 936 TL ceza kesildi.

Ayrıca sürücü "Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlemlerin yapılabilmesi için ekipler tarafından Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

E-5 Karayolu’nda makas terörü kamerada | Video 00:46
E-5 Karayolu’nda makas terörü kamerada | Video 08.11.2023 | 11:28
İstanbul’da 67 firari hükümlü yakalandı | Video 00:52
İstanbul'da 67 firari hükümlü yakalandı | Video 08.11.2023 | 10:48
Cesedi derin dondurucuda bulunan Lina Nazlı’nın davasında sanıktan kan donduran ifadeler 03:13
Cesedi derin dondurucuda bulunan Lina Nazlı'nın davasında sanıktan kan donduran ifadeler 08.11.2023 | 10:49
Bağcılar’da eski sevgili dehşeti! Genç kadını ve kızını öldürüp intihar etti | Video 01:03
Bağcılar'da eski sevgili dehşeti! Genç kadını ve kızını öldürüp intihar etti | Video 08.11.2023 | 10:56
Kar vaadiyle 7 kişiyi 1 milyon TL dolandırdılar: 1’i kadın 4 gözaltı | Video 00:55
Kar vaadiyle 7 kişiyi 1 milyon TL dolandırdılar: 1'i kadın 4 gözaltı | Video 08.11.2023 | 10:55
Otomobilinde saldırıya uğrayan sürücü, araçlara çarparak kaçtı | Video 04:37
Otomobilinde saldırıya uğrayan sürücü, araçlara çarparak kaçtı | Video 08.11.2023 | 10:50
Suni çiçeği yakarak koparmak isterken oteli yaktı | Video 08:39
Suni çiçeği yakarak koparmak isterken oteli yaktı | Video 08.11.2023 | 10:09
Daha önce ehliyetine el konulan sürücü yine alkollü yakalandı; polise zor anlar yaşattı | Video 03:21
Daha önce ehliyetine el konulan sürücü yine alkollü yakalandı; polise zor anlar yaşattı | Video 08.11.2023 | 10:35
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! | Video 04:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! | Video 08.11.2023 | 10:37
Ardahan’da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı | Video 00:46
Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı | Video 08.11.2023 | 10:37
Tamire getirilen tabletin bataryası böyle patladı | Video 02:46
Tamire getirilen tabletin bataryası böyle patladı | Video 08.11.2023 | 10:09
Başakşehir’de ayakkabı imalathanesinde yangın | Video 00:15
Başakşehir'de ayakkabı imalathanesinde yangın | Video 08.11.2023 | 09:05
İstanbul’da firari FETÖ şüphelilerine operasyon: 13 gözaltı | Video 01:02
İstanbul’da firari FETÖ şüphelilerine operasyon: 13 gözaltı | Video 08.11.2023 | 09:49
Savrulan kamyonet otobanda yürekleri ağza getirdi | Video 00:30
Savrulan kamyonet otobanda yürekleri ağza getirdi | Video 08.11.2023 | 09:49
Balıkesir’den çaldığı servis aracını Bursa’da bırakıp kaçtı | Video 00:58
Balıkesir’den çaldığı servis aracını Bursa’da bırakıp kaçtı | Video 08.11.2023 | 09:03
Beyoğlu’nda metruk binadan dökülen taşlar park halindeki 3 aracı pert etti | Video 02:33
Beyoğlu'nda metruk binadan dökülen taşlar park halindeki 3 aracı pert etti | Video 08.11.2023 | 09:02
1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:24
1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 08.11.2023 | 08:59
SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi! İşte korkutan kazanın ilk görüntüleri... | Video 00:14
SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi! İşte korkutan kazanın ilk görüntüleri... | Video 08.11.2023 | 09:17
Feci kazada, araçların arasında kalan yayanın bacağı koptu | Video 01:34
Feci kazada, araçların arasında kalan yayanın bacağı koptu | Video 08.11.2023 | 09:01
Sibergöz operasyonunda 43 şüpheli yakalandı | Video 01:12
"Sibergöz" operasyonunda 43 şüpheli yakalandı | Video 08.11.2023 | 08:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA