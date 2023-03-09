E-Devlet üzerinden EYT başvurusuna yoğun ilgi | Video 09.03.2023 | 09:13 Yüz binlerce EYT'li evrak olmadan ve sıra beklemeden tüm işlemlerini Türkiye'nin dijital arayüzü E-Devlet'ten hallediyor. E-Devlet üzerinden yapılacak emeklilik başvurusuyla böylelikle vakit kaybı ve kağıt israfının da önüne geçiliyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 8 Mart sabahı itibarıyla emeklilikte yaşa takılanlardan (EYT) 700 bin kişinin e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusunda bulunduğunu söyledi. Koç, EYT'linin e-Devlet üzerinden başvuru yapmasının son derece kolay olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız e-Devlet kapısına girdiği zaman arama çubuğuna sadece 3 harf yazacaklar; EYT. Bunu yazıp arama çubuğuna bastıkları zaman karşılarına çıkan ilk hizmet Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi Hizmeti oluyor. Bu hizmete girdikleri zaman yaşlılık aylığını seçecekler. 4A mı, 4B mi olduklarını seçecekler. Banka bilgilerini seçecekler. Elektronik posta ve cep telefonu bilgilerini paylaştıktan sonra 'başvur' tuşuna bastıklarında, başvuru süreci tamamlanmış olacak yani süreç bu kadar basit" ifadelerini kullandı.Başvurular için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gitmeye gerek olmadığını vurgulayan Koç, "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden yapabilirler. Ne öncesinde ne sonrasında SGK müdürlüklerine gitmelerine gerek yok" diye konuştu. E-Devlet'ten yapılan EYT başvurularının 3 Mart'ta başladığını hatırlatan Koç, "5 gündür yoğun bir talep var. Vatandaşlarımız şu ana kadar bu hizmeti 8 milyon kez sorguladılar. SGK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'mızın beklentisi ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşımızın emekli olmasıydı ama sorgulama sayısı 8 milyonu buldu. Emekli olmayacak vatandaşlarımız bile bu hizmeti sorguladılar" dedi.