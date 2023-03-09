E-Devlet üzerinden EYT başvurusuna yoğun ilgi | Video
Yüz binlerce EYT'li evrak olmadan ve sıra beklemeden tüm işlemlerini Türkiye'nin dijital arayüzü E-Devlet'ten hallediyor. E-Devlet üzerinden yapılacak emeklilik başvurusuyla böylelikle vakit kaybı ve kağıt israfının da önüne geçiliyor.
8 MİLYON SORGULAMA
Başvurular için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gitmeye gerek olmadığını vurgulayan Koç, "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden yapabilirler. Ne öncesinde ne sonrasında SGK müdürlüklerine gitmelerine gerek yok" diye konuştu. E-Devlet'ten yapılan EYT başvurularının 3 Mart'ta başladığını hatırlatan Koç, "5 gündür yoğun bir talep var. Vatandaşlarımız şu ana kadar bu hizmeti 8 milyon kez sorguladılar. SGK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'mızın beklentisi ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşımızın emekli olmasıydı ama sorgulama sayısı 8 milyonu buldu. Emekli olmayacak vatandaşlarımız bile bu hizmeti sorguladılar" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:29
Uyuşturucu satıcısına şafak operasyonu kamerada | Video 09.03.2023 | 09:45
00:54
E-Devlet üzerinden EYT başvurusuna yoğun ilgi | Video 09.03.2023 | 09:13
00:10
00:43
Gençlerin bıçaklı kavgasında 1 kişi ağır yaralandı | Video 09.03.2023 | 09:04
01:14
Ankara’da 4 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı | Video 09.03.2023 | 08:15
01:44
Eski sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti | Video 09.03.2023 | 06:14
02:28
00:56
Tartıştığı kişiyi başından silahla vurarak öldürdü | Video 09.03.2023 | 06:13
00:21
02:09
02:21
Mehmetçik'ten Malatya'da depremzede kadınlara karanfil | Video 08.03.2023 | 16:52
01:34
Kavga ettikleri şahsı 2 kattan aşağı attılar! Dehşet anları kamerada | Video 08.03.2023 | 16:39
06:29
03:19
Minika, oyun ve etkinlik alanlarıyla deprem bölgesinde | Video 08.03.2023 | 16:32
06:51
Kızılay’dan afetzedelere yönelik psikososyal destek | Video 08.03.2023 | 16:16
04:57
00:16
Sigara yakmak isterken aracını böyle patlattı | Video 08.03.2023 | 16:16
07:35
01:57
Taksim’de güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı | Video 08.03.2023 | 16:07
01:50
Mersin’de iki ayrı kaza: 18 yaralı | Video 08.03.2023 | 16:04