Edirne'de motosikletin çarptığı yaya yaralandı | Video
Edirne'de seyir halindeki motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, I.C. kontrolündeki 22 ACL 111 plakalı motosiklet seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan 1 yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yere savruldu. Kazada yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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