Eflani’de kar yağışı etkili olmaya başladı | Video

Karabük'ün Eflani ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplanmaya başladı. Karabük şehir merkezinde ve ilçelerinde gündüz saatlerinde etkili olan sağanak yağışı Eflani ilçesinde akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.